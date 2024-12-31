Стало известно насколько подорожает проезд в автобусах Ангарск-Иркутск в 2025 году

Новость для жителей города нефтехимиков — стоимость билетов в общественном транспорте, идущем в столицу Приангарья, вновь возрастет. На этот раз до 170 рублей. Как стало известно КП-Иркутск, проезд в автобусах Ангарск-Иркутск в 2025 году подорожает с 4 января.