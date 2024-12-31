Стало известно насколько подорожает проезд в автобусах Ангарск-Иркутск в 2025 году

Новость для жителей города нефтехимиков — стоимость билетов в общественном транспорте, идущем в столицу Приангарья, вновь возрастет. На этот раз до 170 рублей. Как стало известно КП-Иркутск, проезд в автобусах Ангарск-Иркутск в 2025 году подорожает с 4 января.
Проезд в автобусах Ангарск-Иркутск в 2025 году.
Об изменении тарифов объявила компания-перевозчик. Ранее стоимость билета на маршрутах №№ 372, 375 повысилась до 160 рублей. Изменение вступило в силу 1 августа 2024 года.
Напомним, расписание автобусов Ангарск — Иркутск в новогодние праздники изменится. 31 декабря у водителей маршрутов № 372 и № 375 будет сокращенный рабочий день. Последние рейсы от остановки «Баргузин» в Ангарске в канун Нового 2025 года запланированы на 18.20 и 18.15 соответственно.