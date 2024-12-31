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Шесть участников СВО из Иркутской области вернулись из украинского плена

В России в подведомственных министерству медучреждениях военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение для восстановления.

Источник: Соцсети

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернули 150 военнослужащих, попавших в плен. Среди них шесть участников специальной военной операции из Иркутской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Все эти бойцы многое пережили. Понимаю, что тяготы плена вряд ли когда-то полностью сотрутся из памяти. Поэтому сейчас наша общая задача — помочь ребятам восстановиться», — написал глава региона.

Обмен военнопленными состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работают медики и психологи. Также им предоставят возможность позвонить родным, чтобы сообщить, что скоро они приедут домой. В России в подведомственных министерству медучреждениях военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение для восстановления.