Шесть участников СВО из Иркутской области вернулись из украинского плена

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работают медики и психологи. Также им предоставят возможность позвонить родным, чтобы сообщить, что скоро они приедут домой. В России в подведомственных министерству медучреждениях военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение для восстановления.