Серпентарий в Новосибирске начал разведение гадюки Николького

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Единственный в стране серпентарий в Новосибирске впервые начал эксперимент по разведению в неволе гадюки Николького — змеи, яд которой имеет потенциал для лечения опухолей. Об этом сообщил ТАСС директор Сибирского серпентария Алексей Гладких.
«Начат эксперимент по разведению в условиях неволи гадюки Никольского, яд которой существенной отличается по биохимическому составу от ядов других гадюк, представляет научный и практический интерес и имеет перспективу применения в качестве источника новой фармацевтической субстанции», — сказал собеседник агентства.
Гадюка Никольского обитает в лесостепной зоне Восточной Европы. Ранее свойства яда гадюки Никольского исследовались как потенциальные в борьбе с коронавирусной инфекцией. Недавние исследования зарубежных ученых из Университета Авейру (Португалия) показывают, что яд змеи обладает также противоопухолевыми свойствами.
Он пояснил, что яд гадюки Никольского богат высокоактивным ферментом фосфолипаза А2, который показывает такое противоопухолевое свойство как избирательная цитотоксичность — это способность вещества оказывать на клетку токсическое воздействие. «Исследования на эту тему в настоящее время ведут в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете (ПСПбГМУ) им. академика Павлова. Процесс разведения уже стартовал, это довольно длительный процесс, который начинается с моделирования зимовки у змей», — подчеркнул он.
Гладких добавил, что серпентарий на протяжении нескольких лет занимался строительством и оборудованием новой производственной площадки в Новосибирске. «На разных этажах которой теперь объединены и производство ядов змей, включая сам змеепитомник (серпентарий) и производство наружных средств на основе ядов змей», — добавил руководитель серпентария.
Про серпентарий.
Серпентарий в Новосибирске был основан в 1989 году. Является единственным на территории России. Основная сфера деятельности — это изготовление токсинов, змеиных ядов, а также других биологически активных веществ ядовитых животных. Серпентарий считается крупнейшим в мире производителем яда гадюки. В серпентарии гадюки живут определенными группами, в каждой клетке обитатели только одного района Новосибирской области. Змеи здесь преимущественно из северных районов региона — Кыштовского, Убинского и Чулымского. Змеи из Тверской области содержатся отдельно. Маленьких гадюшат стараются отвозить в места обитания родителей.
Кормят змей раз в неделю или десять дней — так они питаются в природе. Их рацион состоит из мышей и лягушек, в серпентарии также экспериментируют с различными комбикормами, дают витаминные добавки.
На рабочем месте случаются укусы. Директор серпентария Алексей Гладких, возглавляющий учреждение с 2005 года, например, признается, что как-то при приемке змей досталось и ему. Но укус укусу рознь — в большинстве случаев случаются «скользкие, когда зубом прошло». Такой, уверен Гладких, не так страшен. Герпетологи Сибирского серпентария считают, что у человека, которого змеи кусали несколько раз, вырабатывается определенный иммунитет. В Сибирском серпентарии создан атлас обитания практически всех ядовитых змей России, на котором отмечены змеи, которых настолько много, что они могут представлять угрозу.
Сотрудники серпентария готовы предоставить разные виды яда для исследований, которые, уверен Гладких, могут стать шагом к разработке первой в России поливалентной сыворотки, эффективной против укусов сразу нескольких видов змей.