Серпентарий в Новосибирске начал разведение гадюки Николького

На рабочем месте случаются укусы. Директор серпентария Алексей Гладких, возглавляющий учреждение с 2005 года, например, признается, что как-то при приемке змей досталось и ему. Но укус укусу рознь — в большинстве случаев случаются «скользкие, когда зубом прошло». Такой, уверен Гладких, не так страшен. Герпетологи Сибирского серпентария считают, что у человека, которого змеи кусали несколько раз, вырабатывается определенный иммунитет. В Сибирском серпентарии создан атлас обитания практически всех ядовитых змей России, на котором отмечены змеи, которых настолько много, что они могут представлять угрозу.