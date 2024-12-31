Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая омичка погибла в жестком ДТП с КамАЗом на севере Омской области

Водитель иномарки, в которой находилась погибшая, чудом выжил.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 30 декабря, 20-летняя омичка погибла при столкновении Lifan Solano и КамАЗ на дороге Тара — Мартюшево в Тарском районе. Сообщение об аварии поступило в 12:50. Подробности произошедшего рассказали в Госавтоинспекции Омской области.

По предварительной версии, 21-летний водитель Lifan Solano выехал на встречную полосу в районе 17-го км трассы, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. За рулем последнего авто находился 36-летний мужчина.

От удара легковушку смяло: от багажника и заднего бампера ничего не осталось. Находившаяся в иномарке 20-летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи. Водитель выжил, его с множественными травмами доставили в больницу.

Полиция проводит проверку. По ее итогам станут известны все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее мы писали, что в Омске иномарка сбила 12-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть на красный.