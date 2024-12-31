Губернатор Игорь Кобзев поздравил жителей Иркутской области с Новым годом 2025

Считанные часы остаются до наступления Нового 2025 года. Жители Иркутской области готовят праздничные столы и принимают поздравления от родных, близких, друзей. Также видео и речи с благопожеланиями опубликовали первые лица региона. В их числе Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2025.
Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2025.
"Уважаемые жители Иркутской области!
На пороге Нового года, вслушиваясь в торжественный бой курантов на Спасской башне Кремля, каждый из нас испытывает особое волнение — это переломный момент: время оглянуться на то, что сделано, и время мечтать о будущем.
В минувшем году на выставке-форуме «Россия» в Москве мы рассказали о всех достижениях Приангарья. Иркутская область динамично развивается, обладает мощным географическим, экономическим, научным и культурным потенциалом. Только среди внешнеторговых партнёров Приангарья около 90 стран.
И хотя нам непросто и порой нелегко, мы не останавливаемся, а идём дальше. Рост экономики поднял наш рейтинг до региона-донора.
В основе наших успехов лежит созидательный труд тысяч рабочих и инженеров, учёных и земледельцев, педагогов и врачей, шоферов и библиотекарей. Мы храним верность традициям и ценностям, которые завещали нам предки и родители, дорожим многонациональным согласием. Как они, мы опираемся на верность слову, любовь к близким, крепкую дружбу — это составляющие надёжного фундамента нашего общества.
Наша вера в идеалы добра и справедливости растёт из прошлого и устремлена в будущее, а Новый год остаётся для всех самым любимым праздником. Он умножает радость, дарит чудеса детям и взрослым, открывает в людях лучшие черты. Мы встречаем Новый год с надеждой, что народ России с честью и достоинством выдержит все испытания.
Отдельная благодарность тем жителям области, которые защищали и прямо сейчас защищают нашу Родину, тем, кто встал в ряды волонтёров, чтобы помогать другим. Ради нас с вами, ради будущего!
Из этого вытекает и наша особая забота о семьях бойцов СВО, о тех, кто отстаивает суверенитет и независимость страны и обязательно вернётся с победой.
Мы встречаем год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и помним заветы отцов: никто не забыт и ничто не забыто!
Мы верим, что в наступающем году будет много светлых и радостных дней, а удача в наших делах неизменно будет рядом, сбудутся мечты, добрые надежды и заветные желания.
С Новым 2025-м годом!".
Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2025 опубликовано на сайте правительства региона. Также его можно будет увидеть после речи президента на местных телеканалах.