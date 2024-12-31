Губернатор Игорь Кобзев поздравил жителей Иркутской области с Новым годом 2025

Наша вера в идеалы добра и справедливости растёт из прошлого и устремлена в будущее, а Новый год остаётся для всех самым любимым праздником. Он умножает радость, дарит чудеса детям и взрослым, открывает в людях лучшие черты. Мы встречаем Новый год с надеждой, что народ России с честью и достоинством выдержит все испытания.