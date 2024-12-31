Военнослужащие из Иркутской области поздравили земляков в зоне СВО

Бойцы из Приангарья поздравили земляков с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. Мужчины записали видео, на котором адресовали жителям региона пожелания здоровья, счастья и благополучия.
— Все вместе мы добьемся нашей общей победы. Враг будет разбит, победа будет за нами! — сказал один из военнослужащих.
Также сибиряки поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных жителей Иркутской области за поддержку и гуманитарную помощь: одежду, снаряжение и автомобили.
Напомним, 30 декабря в ходе обмена пленными с украинской стороной на территорию России вернулись 150 наших военнослужащих. Шестеро из них родом из Приангарья.