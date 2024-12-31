В первые дни 2025 года жителям Башкирии стоит ждать холодов и метелей

На завтра, 1 января, метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, в некоторых городах и районах — сильные. В отдельных муниципалитетах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит −5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.