В первые дни 2025 года жителям Башкирии стоит ждать холодов и метелей

В первые дни грядущего 2025 года жителям Башкирии стоит ждать холодов и сильных осадков. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
На завтра, 1 января, метеорологи прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, в некоторых городах и районах — сильные. В отдельных муниципалитетах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит −5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.
В четверг, 2 января, снова ожидаются мокрый снег и метель, а снежные заносы и накатs на дорогах никуда не денутся. Будет северо-западный умеренный ветер, в некоторых районах — порывы до сильного. Столбики термометров ночью опустятся до −7,-12°, днем воздух прогреется до +1,-4°.
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