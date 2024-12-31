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Сколько дней отдохнут жители стран СНГ на Новый год и Рождество

Самые длинные выходные у России.

Источник: Русский дом в Астане

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Первый департамент стран СНГ МИД России рассказал, сколько дней отдохнут жители стран Содружества на новогодние праздники и Рождество.

Самые длинные выходные ждут Россию — 11 дней, праздники продлятся с 1 по 8 января 2025 г. Сами новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2024 года.

Также в лидерах Кыргызстан, Армения и Узбекистан.

В 2025 году Кыргызстан будет отдыхать с 1 по 7 января.

В Узбекистане все жители республики отдохнут 6 дней подряд: с 28 декабря по 2 января.

В Армении в связи с новогодними праздниками нерабочими будут дни с 31 декабря по 2 января. 6 января отмечается Рождество, это также нерабочий день.

В Азербайджане нерабочие дни продлятся с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Казахстан официально отдыхает с 1 по 4 января 2025 года, а первый рабочий день в новом году будет 5 января. Однако, 7 января отмечается Рождество, поэтому вторник будет выходным.

Жители Беларуси отдыхают 1 и 2 января. Следующий выходной день — Рождество Христово, которое в Беларуси отмечают ежегодно 7 января.

И самые короткие выходные будут в Таджикистане, всего один выходной — 1 января.

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