Открытые муниципальные парковки бесплатны до 9 января в Нижнем Новгороде

Он приглашает горожан и гостей на юбилейный фестиваль «Горьковская ёлка», посвящённый 125-летию первой благотворительной ёлки в Нижнем Новгороде. Фестиваль стартовал 23 декабря, и к 30 декабря на нём, по данным городских властей, успели побывать 25 тысяч человек.