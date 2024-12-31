Открытые муниципальные парковки бесплатны до 9 января в Нижнем Новгороде

Открытые парковочные пространства в Нижнем Новгороде, принадлежащие муниципалитету, работают бесплатно для горожан и гостей до конца новогодних каникул — до 9 января 2025 года.
О таком режиме сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.
Он приглашает горожан и гостей на юбилейный фестиваль «Горьковская ёлка», посвящённый 125-летию первой благотворительной ёлки в Нижнем Новгороде. Фестиваль стартовал 23 декабря, и к 30 декабря на нём, по данным городских властей, успели побывать 25 тысяч человек.