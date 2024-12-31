Для кого 11 января не будет рабочим днем. Ответ Минтруда

Если 6 января приходится на период трудового или социального отпуска работника, то для таких сотрудников 11 января будет нерабочим днем.
Такая же ситуация и для тех, у кого 6 января приходится на период временной нетрудоспособности.
Кроме того, суббота, 11 января, будет нерабочей и для тех, кто в период с 8 по 10 января только принят на работу.
Если же 11 января приходится на период отпуска, этот день также будет нерабочим. Как и в случае, когда 11 января приходится на период временной нетрудоспособности работника.
А вот если понедельник, 6 января, пришелся на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку, то 11 января будет рабочим днем.