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Для кого 11 января не будет рабочим днем. Ответ Минтруда

Рабочий понедельник, 6 января, переносится на субботу, 11 января. Но, как напомнили в Минтруда, переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье.

Источник: Freepik

Если 6 января приходится на период трудового или социального отпуска работника, то для таких сотрудников 11 января будет нерабочим днем.

Такая же ситуация и для тех, у кого 6 января приходится на период временной нетрудоспособности.

Кроме того, суббота, 11 января, будет нерабочей и для тех, кто в период с 8 по 10 января только принят на работу.

Если же 11 января приходится на период отпуска, этот день также будет нерабочим. Как и в случае, когда 11 января приходится на период временной нетрудоспособности работника.

А вот если понедельник, 6 января, пришелся на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку, то 11 января будет рабочим днем.

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