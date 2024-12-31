Дмитрий Демешин: Грядущий 2025-й ставит перед нами амбициозные задачи

Глава региона подчеркнул, что внимание, которое руководство страны уделяет всему Дальнему Востоку и Хабаровскому краю, обязывает нас с удвоенной самоотдачей трудиться на благо России. И регион продемонстрировал немалые успехи: валовый региональный продукт превысил прошлогодние показатели почти на 4% и составил 1,35 трлн рублей, край вошел в пятерку лучших в стране по приросту инвестиций. Не снижаются темпы в жилищном строительстве — за год ввод жилья превысил 500 тысяч квадратных метров. Активно развивается бренд «Сделано в Хабаровском крае» — уже более 670 торговых точек по региону выделяют отдельные полки для местных товаров, активно продвигается бренд на ведущих российских маркетплейсах.