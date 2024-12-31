Дмитрий Демешин: Грядущий 2025-й ставит перед нами амбициозные задачи

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем обращении он выразил уверенность, что 2024-й год останется в памяти как один из важнейших этапов новейшей истории России, сообщает ИА AmurMedia.
— Мы вновь доказали свою сплоченность, любовь к Отечеству, желание и силы следовать собственному пути, невзирая на препоны, которые пытаются чинить недоброжелатели. В марте прошли выборы президента Российской Федерации, а в сентябре мы избирали краевые и муниципальные власти. Благодарю каждого, кто проявил гражданскую позицию и отдал голос. Хабаровский край продемонстрировал, что мы едины со всей страной, что мы — вместе с нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что внимание, которое руководство страны уделяет всему Дальнему Востоку и Хабаровскому краю, обязывает нас с удвоенной самоотдачей трудиться на благо России. И регион продемонстрировал немалые успехи: валовый региональный продукт превысил прошлогодние показатели почти на 4% и составил 1,35 трлн рублей, край вошел в пятерку лучших в стране по приросту инвестиций. Не снижаются темпы в жилищном строительстве — за год ввод жилья превысил 500 тысяч квадратных метров. Активно развивается бренд «Сделано в Хабаровском крае» — уже более 670 торговых точек по региону выделяют отдельные полки для местных товаров, активно продвигается бренд на ведущих российских маркетплейсах.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, Дмитрий Демешин также обозначил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году.
— Грядущий 2025-й ставит перед нами амбициозные задачи: это запуск новых производств, реализация масштабных проектов, среди которых — совместное с соседями из КНР освоение острова Большой Уссурийский. Также необходимо продолжать устранять застарелые проблемы края: «оздоровить» медицину, ускорять расселение аварийного жилья, наверстывать упущенное в ЖКХ, инфраструктурном и дорожном строительстве. И, конечно, для всех нас — и власти, и граждан — на первом месте остается поддержка наших защитников и их близких, — отметил губернатор.
Глава региона добавил, что жители Хабаровского края — люди с большим сердцем и доброй душой. С самых первых дней спецоперации край собирает гуманитарные грузы, помогает жителям освобожденных территорий вернуться к мирной жизни. Без устали работают оборонные и гражданские предприятия: боевые самолеты и корабли, беспилотники и тактические вездеходы, сделанные в Хабаровском крае, сегодня помогают приближать Победу на линии соприкосновения.
— Такие вещи не измеряются деньгами. Это — долг совести, — подчеркнул Демешин.
Он добавил, что будущий год по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина объявлен Годом защитника Отечества — в честь наших героев: сегодняшних участников специальной военной операции и всех наших предков, сражавшихся за Родину в разные исторические периоды. И в 2025 году в Хабаровске пройдут два парада Победы: 9 мая и 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.
— Мы помним подвиги наших предков и всегда готовы брать с них пример! — подчеркнул губернатор.
В завершение Дмитрий Демешин пожелал жителям края, чтобы 2025-й стал для каждого годом успехов и достижений.
— Пусть будет больше поводов для радости и счастья! С праздником! С Новым годом! — поздравил жителей края глава региона.