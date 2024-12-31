Омичи не смогли улететь в Хургаду 31 декабря

Самолет, прилетевший из Хургады, опоздал на час, приземлившись только в 05:33. Кроме того, два рейса в Москву от авиакомпании «Аэрофлот» также были задержаны. Напомним, ранее мы писали, что перебои с газом произошли в домах на улице Жуковского перед Новым годом.