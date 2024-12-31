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Омичи не смогли улететь в Хургаду 31 декабря

Утром 31 декабря пассажиры авиарейса Омск — Хургада столкнулись с серьезными задержками.

Источник: Аргументы и факты

Самолет компании «Азур эйр», который должен был вылететь в 06:20, откладывался уже более пяти раз с переноса времени на полчаса.

Как сообщили читатели портала Om1.ru, пассажиров вывели из пограничной зоны и вернули багаж, однако причины задержки остаются неизвестными.

Самолет, прилетевший из Хургады, опоздал на час, приземлившись только в 05:33. Кроме того, два рейса в Москву от авиакомпании «Аэрофлот» также были задержаны. Напомним, ранее мы писали, что перебои с газом произошли в домах на улице Жуковского перед Новым годом.