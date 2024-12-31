10 самых громких звездных разводов 2024 года

За четыре года брака певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма расставались около 20 раз, но сор из избы особо не выносили. Только в феврале 2024 года экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что статус их отношений с мужем «неопределенный». О своем решении развестись Седокова сообщила в сентябре, а спустя месяц подала документы в суд. Супругам дали месяц на размышление, в течение которого СМИ писали о возможном примирении пары, но этого не случилось — в начале декабря певица и баскетболист получили свидетельство о разводе. 16 декабря Тимма трогательно поздравил экс-супругу с 42-летием, а утром следующего дня баскетболиста нашли мертвым в подъезде дома. По данным СМИ, Тимма покончил с собой. Рядом с его телом нашли телефон, на заставке которого была надпись «Позвоните Анне». Узнав о случившемся, Седокова записала обращение к подписчикам, в котором призналась, что «последние годы жила в аду» и попросила общественность не распространять информацию о смерти Тиммы: «Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации». Подписчики звезды разделились на два лагеря: в то время как одни сочувствовали Седоковой, другие обвиняли ее в издевательствах над бывшим мужем. На фоне наплыва хейтеров Анна Седокова закрыла возможность оставлять комментарии под постами в своем блоге.