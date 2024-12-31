Что хорошего было в уходящем 2024 году

Хотя вопрос, конечно, сложный. В этом я убедилась, когда задавала его в последнюю неделю декабря всем, до кого смогла дотянуться: друзьям, родным, коллегам. Первая реакция удивительная: одни смотрели с недоумением, другие пытались понять, в чем подвох, третьи уточняли, уж не заболела ли я. Кризис усилился, инфляция совсем разогналась, ипотека поломалась, СВО не закончилась, приняли несколько странных законов, задолбали всех демографией, и, как следствие, в Год семьи развелось рекордное количество народу, вирусы опять какие-то жуткие одолевают (во многих городах вспышки пневмонии), в Черном море нефть разлилась, а еще кучу дел надо переделать, потому что завалы и на работе, и дома — о чем вообще говорить? Я же настаивала, что поговорить, может быть, все же о чем-нибудь да можно. Понятно, что пожаловаться — это наше все, такой уж менталитет. Это у нас всегда в первую очередь. Ну, а дальше-то?