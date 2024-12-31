Звезда «Чебурашки» Ева Смирнова призналась, что хочет стать сценаристом

— Когда я могу, то хожу на дополнительные занятия: вокал, спорт. Ну, спорта у меня сейчас нет, у меня вокал, фортепиано и еще шахматы, а также рисование, английский, математика и русский — репетиторы. Когда есть время, я всегда занимаюсь, всегда хожу, но когда плотные съемки, у нас нет выходных и мы не успеваем, то тогда, к сожалению, на время прекращаем занятия. Очень здорово, что у меня репетиторы — и они могут подстроиться под мой график. А еще очень здорово, что я учусь в частной музыкальной школе — и поэтому школа также подстраивается под мой график. И я прихожу не когда мне сказали, а когда мне удобно. Это очень здорово! И несмотря на то, что я хожу в таком довольно плавающем графике, у меня очень хороший прогресс, я играю на фортепиано, красиво пою. У меня прекрасные учителя, репетиторы, которые даже за два занятия, которые у нас есть, стараются вложить в меня много информации, и тогда все получается.