25 лет назад Борис Ельцин отрекся от власти в пользу Владимира Путина

«Никто не думал, что Ельцин объявит об уходе прям в Новый год, но в целом это было ожидаемо, — вспоминает она. — К тому моменту он уже еле языком ворочал, был явно болен, и за него все время было слегка стыдно. Было понятно, что руководить человек не может, а у нас Вторая чеченская и взрывы домов. Так что, ушел и ладно».