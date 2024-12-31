Глава МЧС лично предупредил белорусов о низком качестве преждевременно срабатывающих петард

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский предупредил белорусов о низком качестве преждевременно срабатывающих петард. Об этом глава МЧС сказал на совещании по вопросам готовности подразделений к зимним праздникам.
В частности, Синявский обратил внимание на профилактику гибели и травматизма людей при использовании пиротехники.
— Последнее время в СМИ, в том числе зарубежных, начинает появляться информация о преждевременной сработке петард. Это говорит о низком качестве продукции, — сказал министр.
Он напомнил, что МЧС «настоятельно рекомендовали» белорусам отказаться от использования таких изделий, и добавил:
— Там, где это не представляется возможным, где все-таки граждане будут ее (пиротехнику. — Ред.) использовать, необходимо это делать с соблюдением всех требований.
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