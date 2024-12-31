Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в последний день 2024 года

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду ожидается местами по Беларуси во вторник, в утренние часы на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 31 декабря установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, местами — 15−18 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 0…+6°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.
Гололедица затрудняет движения транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.