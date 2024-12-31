Последняя ночь 2024 года в Челябинской области отметилась морозами

«В праздники погоду в регионе, как и на большей части Европейской территории России и Урала, будет определять влияние мощного обширного циклона с центром над Баренцевым морем. Атмосферные фронты принесут снежную погоду: небольшой и умеренный снег ожидается с небольшими перерывами с 1 по 3 января, на западном склоне гор — сильный, а 3 января местами — с мокрым снегом, так как южными потоками на территорию Челябинской области распространится теплая воздушная масса. При этом осадки будут сопровождаться ветром и метелями», — комментировали 30 декабря в региональном ЦГМС.