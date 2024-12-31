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Последняя ночь 2024 года в Челябинской области отметилась морозами

Последняя ночь 2024 года в Челябинской области отметилась морозами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 756 мм рт. ст. +8°
Источник: Екатерина Романова

Как следует из комментария дежурного синоптика, днем 30 декабря температура воздуха варьировалась от минус 6 до минус 12.

«Прошедшей ночью было минус 14−22, в низинах — до 27 градусов», — сообщают синоптики.

За последние 24 часа преобладала облачная погода, местами прошел небольшой снег, в отдельных районах отмечались гололедно-изморозевые явления. На всей территории региона сохраняется снежный покров высотой от 6 до 30 см.

«В праздники погоду в регионе, как и на большей части Европейской территории России и Урала, будет определять влияние мощного обширного циклона с центром над Баренцевым морем. Атмосферные фронты принесут снежную погоду: небольшой и умеренный снег ожидается с небольшими перерывами с 1 по 3 января, на западном склоне гор — сильный, а 3 января местами — с мокрым снегом, так как южными потоками на территорию Челябинской области распространится теплая воздушная масса. При этом осадки будут сопровождаться ветром и метелями», — комментировали 30 декабря в региональном ЦГМС.

Температурный фон прогнозируется на 6−8 градусов выше климатической нормы, теплее обычного, есть вероятность дневных оттепелей 3—4 января. Но это будет слабо ощущаться из-за ветреной погоды.