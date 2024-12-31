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Где появятся новые платные парковки в Волгограде в 2025 году?

В 3-ю волну обустройства сделают платные места для парковки 775 машин, подготовка завершится к маю 2025-го.

Источник: Комсомольская правда

К лету 2025 года в центре Волгограда станет больше платных парковок.

Их разместят ещё на 15 улицах. Стоянка для автомобилей станет платной на площади Павших Борцов и на основных улицах центральной части города от проспекта Ленина до железной дороги. Всего в запланированном перечне 36 участков на пр. Ленина, ул. Коммунистической и Мира, 10-й Дивизии НКВД, Глубокоовражной, Краснознаменской, Комсомольской, Ленина, Володарского, Гоголя, Островского, Волгодонской, Пушкина.

Всего в третью волну обустройства сделают платные места для парковки 775 автомобилей. Подготовительные работы должны завершить к 1 мая 2025 года.