Моржи Иркутска проводили 2024 год, искупавшись в Ангаре 31 декабря

Но и это не все! 1 января моржи встретятся вновь. На этот раз их ждет новогодняя акция «Забег обещаний». Все желающие могут присоединиться к участникам в 12:00 на острове Юность, а заодно растрясти вчерашние салаты и дать себе заветное обещание. На выполнение дается весь предстоящий 2025 год!