Моржи Иркутска проводили 2024 год, искупавшись в Ангаре 31 декабря

Моржи Иркутска и Байкала устроили последний в 2024 году заплыв. Утром 31 декабря спортсмены окунулись в воды Ангары и сделали совместное фото на память. Некоторые не побоялись лежа позировать на снегу, словно на раскаленном песке. При этом, воздух прогрелся лишь до −12 градусов. Температура воды равна трем градусам.
Но и это не все! 1 января моржи встретятся вновь. На этот раз их ждет новогодняя акция «Забег обещаний». Все желающие могут присоединиться к участникам в 12:00 на острове Юность, а заодно растрясти вчерашние салаты и дать себе заветное обещание. На выполнение дается весь предстоящий 2025 год!
Предусмотрено две дистанции: символические 2025 метров и 5 километров. На втором маршруте среди бегунов будут фиксировать лучший результат на время. Зарегистрироваться в качестве участника можно на официальном сайте организатора мероприятия.