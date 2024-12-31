Сервис краткосрочной аренды парковочных мест заработает в Москве в 2025 году

Сервис для краткосрочной сдачи в аренду парковочных мест заработает в Москве в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
«В кластере “Ломоносов”, площадке программы пилотного тестирований инноваций департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, завершается тестирование паркингшеринга от компании “Парковки Москвы”. Это мобильное приложение на основе искусственного интеллекта, с помощью которого владельцы могут сдавать в аренду пустующие парковочные места», — указало ведомство.
По словам руководителя компании Сергея Капчука, собственник места может предоставить его в почасовую или поминутную плату. Как он считает, это решит проблему нехватки мест для парковки и поспособствует реновации дворов.
Проект предлагает подключать приложение к стоянкам в жилых домах.
«Преимущества автоматизированной модели в том, что интеллектуальный подбор позволяет собственнику упростить поиск арендаторов. А арендатор получает возможность быстро бронировать место и легко находить его на парковке», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение «Парковки России» с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами «Миллион призов», возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.