Сервис краткосрочной аренды парковочных мест заработает в Москве в 2025 году

Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение «Парковки России» с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами «Миллион призов», возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.