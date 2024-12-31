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Новый год без снега: синоптики прогнозируют оттепель в Волгограде

Накануне в областной столице местами образовался небольшой слой снега, но настоящих сугробов по-прежнему ждать не стоит.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: AP 2024

Метеорологи советуют не надеяться на обилие снега в Новый год и быть готовыми к пасмурной погоде. Во вторник, 31 декабря, в Волгограде столбики термометров покажут −2…-1 градус, ближе к полуночи температура воздуха поднимется до нуля. По данным портала «Гисметео», небольшой снег будет идти только в первой половине дня: с 9.00 до 12.00 выпадет всего 0,1 мм осадков.

По всей видимости, выпавший снег очень быстро растает, поскольку в первый день нового, 2025 года в город придет потепление до +1…+2 градусов. В пятницу, 3 января, воздух в Волгограде прогреется до +7 градусов.

Отметим, что в некоторых районах Волгоградской области в ночь на 1 января все же прогнозируют небольшие осадки в виде снега или мокрого снега с дождем. Днем температура воздуха составит +5…0 °C, а в северной части региона возможно похолодание до −3 градусов.