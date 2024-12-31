Новый год без снега: синоптики прогнозируют оттепель в Волгограде

Метеорологи советуют не надеяться на обилие снега в Новый год и быть готовыми к пасмурной погоде. Во вторник, 31 декабря, в Волгограде столбики термометров покажут −2…-1 градус, ближе к полуночи температура воздуха поднимется до нуля. По данным портала «Гисметео», небольшой снег будет идти только в первой половине дня: с 9.00 до 12.00 выпадет всего 0,1 мм осадков.