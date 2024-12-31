Космонавт Марина Василевская призналась, что любит прогулки в лесу и бадминтон

Первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская призналась агентству «Минск-Новости», что помогает ей расслабиться.
— Наша замечательная природа, — ответила на такой вопрос Василевская.
Она призналась, что любит гулять в лесу и заниматься спортом — в частности, бадминтоном.
— Езжу на теннисные турниры. Пока что в роли зрителя и болельщика, но верю, что удастся попасть на корт и в качестве участницы соревнований, — заметила Василевская.
Также космонавт поделилась своими планами на 2025 год на посту заместителя председателя правления «Белорусского фонда мира».
— У нас большие цели на будущий год: благотворительность, гуманитарное направление, миротворческая и общественная деятельность. Много планов, проектов. Обязательно будем их реализовывать. Работы непочатый край.
Марина Василевская сказала также, что чувствует большую ответственность:
— Ведь я теперь пример для подражания.
Тем временем глава МЧС предупредил белорусов о низком качестве преждевременно срабатывающих петард.
А Минобразования Беларуси сообщило, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.
Кроме того, МАРТ сообщил, что скидка 10% на белорусские товары будет действовать до конца января 2025.