В новогоднюю ночь Самару заметет снегом

В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ожидать в Самарской области в новогоднюю ночь и в первые числа января 2025 года. По прогнозу, ожидаются сильные метели.
— Местами по области ожидается сильная метель с порывали ветра 15−20 м/с. Образуются снежные накаты, — сообщили синоптики.
Однако температура в первые дни января будет оставаться повышенной. 31 декабря днем в Самаре будет около 0… −5 градусов, а в новогоднюю ночь от −1 до −6. В дальнейшем температура не опустится ниже −10 градусов, а днем даже может подняться до плюсовых значений.