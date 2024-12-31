В новогоднюю ночь Самару заметет снегом

Однако температура в первые дни января будет оставаться повышенной. 31 декабря днем в Самаре будет около 0… −5 градусов, а в новогоднюю ночь от −1 до −6. В дальнейшем температура не опустится ниже −10 градусов, а днем даже может подняться до плюсовых значений.