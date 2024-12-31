Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом

Добрую акцию «С Новым годом, ветеран!» представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Узбекистане проводят уже шесть лет. В гости к ветеранам Великой Отечественной войны они приходят не одни и не с пустыми руками. Каждый их визит — словно фрагмент театрализованного представления, в котором обязательно принимает участие добрый Дед Мороз.
В этом году в списке у отзывчивых добровольцев 45 человек — ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, а также труженики тыла.
«Наш девиз — “Не только 9-го мая”. Мы поздравляем ветеранов круглый год, — рассказывает международный представитель ВОД “Волонтеры Победы” в Узбекистане Сергей Ежков. — Мы благодарим всех людей, которые приняли участие в нашей акции, помогли не только собрать средства, но и нашли время, чтобы приехать и поздравить ветеранов. Но самое главное — подарить тепло, заботу, улыбки и, конечно, уделить простое человеческое внимание».
К акции присоединились люди со всего Узбекистана и сообща в этом году удалось собрать 12 млн сумов. На эти деньги волонтеры закупили продуктовые наборы, которые станут хорошим подспорьем к новогоднему столу.
Среди тех, кого навестили волонтеры Победы есть два ветерана ВОВ, которым пошел 101-й год! Это Бексейт Баймурзаев, который связистом прошел всю войну, и участник обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмаль Акрамов.
Ни одна такая встреча не проходит без воспоминаний о прошлом — ветераны исполняют дорогие сердцу песни — как военных лет, так и новогодние.
Подробнее о том, как волонтеры Победы навещали ветеранов, — в сюжете Sputnik Узбекистан.