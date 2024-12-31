Волонтеры Победы поздравили ветеранов в Ташкенте с Новым годом

«Наш девиз — “Не только 9-го мая”. Мы поздравляем ветеранов круглый год, — рассказывает международный представитель ВОД “Волонтеры Победы” в Узбекистане Сергей Ежков. — Мы благодарим всех людей, которые приняли участие в нашей акции, помогли не только собрать средства, но и нашли время, чтобы приехать и поздравить ветеранов. Но самое главное — подарить тепло, заботу, улыбки и, конечно, уделить простое человеческое внимание».