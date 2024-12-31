В Новый год в Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер

Синоптики обещают +1 °С днем и 0 градусов вечером. Будет облачно, без осадков.
Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жителям донской столицы стоит подготовиться к сильному ветру с порывами до 11 м/с.
Первый день нового года будет более теплым.
Ростовская область, 31 декабря 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону 31 декабря снега и дождя не будет, такой прогноз опубликовал Росгидрометцентр.
Синоптики обещают +1 °С днем и 0 градусов вечером. Будет облачно, без осадков.
Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, жителям донской столицы стоит подготовиться к сильному ветру с порывами до 11 м/с.
Первый день нового года будет более теплым.