Искусственный снег, мегаконцерты, лотереи и фейерверки: Где в Молдове ярко и незабываемо встретить Новый год

Рассказываем, где в Молдове можно ярко и незабываемо встретить Новый год.
Кишинев
На Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе пройдет масштабное празднование Нового года — 31 декабря. Жителей и гостей столицы ожидает яркая праздничная атмосфера с музыкальными выступлениями.
На сцене выступят такие исполнители как:
- Муниципальный оркестр братьев Адваховых и Зинаида Жуля;
- Михвй Чобану;
- Мария Илиуц и «Crenguta de Iedera»;
- Тудор Унгуряну и ансамбль «Stefan Voda»;
- Вета Гимпу-Мунтяну;
- Фольклорный ансамбль «Romanita»;
- Габриэл Небуну;
- Виталий Дани;
- Наталья Барбу;
- Кристина Скарлат;
- Группа «Catharsis»;
- Группа «Brio Sonores»;
- Группа «Zdob si Zdub»;
- Ирина Римес.
Праздник начнется вечером 31 декабря в 22:00 на Площади Великого Национального Собрания в Кишинэу.
Вход на мероприятие свободный, поэтому каждый желающий сможет присоединиться к празднованию.
Оргеев
Команда Илана Шора подготовила волшебную ночь в OrheiLand к Новому году! 31 декабря, начиная с 22:00, в парке развлечений состоится грандиозная вечеринка. Праздничную атмосферу будут создавать, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, которые откроют праздник.
Организаторы подготовили программу, полную сюрпризов, с блистательным шоу, отличной музыкой и незабываемыми развлечениями.
Гостей ждет лотерея с призами, которая, несомненно, принесет радость и удачу многим участникам.
Любителей потанцевать весь вечер будет развлекать зажигательным шоу DJ Jony. Но на этом веселье не закончится!
Кульминацией празднества станет мегаконцерт — на сцену выйдут такие известные артисты, как Ионел Истрати, Костя Бурлаку, Корина Цепеш, SunStroke Project, Эмира и Алекс Веля.
В полночь фейерверк озарит парк OrheiLand, ознаменовав наступление 2025 года. Небо наполнится яркими красками, символизирующими новый этап жизни, полный надежд и возможностей.
Комрат
Мэрия столицы автономии приглашает жителей и гостей отметить Новый — 2025 год вместе! Торжественное мероприятие состоится 31 декабря 2024 года на площади у ДК Комрат. Начало программы — в 23:00.
В праздничной программе: Народные гуляния, подарки для участников, искусственный снег и зрелищный фейерверк.
Традиция встречать Новый год вместе с примаром зародилась в Комрате в 2016 году и с тех пор стала любимым событием горожан. Ежегодно в новогоднюю ночь на площади собирается большое количество жителей, чтобы провести время в праздничной атмосфере, пишет официальный сайт примэрии мун. Комрат.
Кроме центрального торжества в новогоднюю ночь, мэрия Комрата вместе с инициативными жителями организует праздничные мероприятия в различных микрорайонах города.
Дополнительно в рамках празднования будут организованы:
- Новогодние утренники во всех дошкольных учреждениях города;
- Общегородской новогодний утренник 28 декабря в 11:00 в ДК Комрат;
- Вечерняя программа «Новогодний огонек» для взрослых в ДК Комрат в 16:00.
Приглашаем всех присоединиться к праздничным мероприятиям и встретить Новый 2025 год в кругу друзей и родных!
Волшебный Новый год в GagauziyaLand!
31 декабря, начало в 11:00.
Большой праздник для всей семьи:
- Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Интерактивные спектакли.
- Увлекательные конкурсы с призами.
- Химическое шоу «Frozen».
- Магические выступления фокусников.
- Танцевальные сюрпризы с новогодними персонажами.
- Гигантский дартс.
Сладкие угощения.
Не пропустите — Новый год в GagauziyaLand станет настоящим волшебством для вас и ваших близких.
Тараклия
31 декабря на центральной площади пройдет новогодний концерт. Начало в 22:00.
Кагул
С 19:00 до 3:00 в новогоднюю ночь на площади Независимости жителей и гостей города ждут конкурсы, колядки и праздничная атмосфера. Мэрия приглашает всех присоединиться к праздникам и погрузиться в атмосферу волшебства и радости.