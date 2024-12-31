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Искусственный снег, мегаконцерты, лотереи и фейерверки: Где в Молдове ярко и незабываемо встретить Новый год

Для этого необязательно сидеть за праздничным столом и смотреть «новогодние огоньки».

Источник: Соцсети

Рассказываем, где в Молдове можно ярко и незабываемо встретить Новый год.

Кишинев

На Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе пройдет масштабное празднование Нового года — 31 декабря. Жителей и гостей столицы ожидает яркая праздничная атмосфера с музыкальными выступлениями.

На сцене выступят такие исполнители как:

  • Муниципальный оркестр братьев Адваховых и Зинаида Жуля;
  • Михвй Чобану;
  • Мария Илиуц и «Crenguta de Iedera»;
  • Тудор Унгуряну и ансамбль «Stefan Voda»;
  • Вета Гимпу-Мунтяну;
  • Фольклорный ансамбль «Romanita»;
  • Габриэл Небуну;
  • Виталий Дани;
  • Наталья Барбу;
  • Кристина Скарлат;
  • Группа «Catharsis»;
  • Группа «Brio Sonores»;
  • Группа «Zdob si Zdub»;
  • Ирина Римес.

Праздник начнется вечером 31 декабря в 22:00 на Площади Великого Национального Собрания в Кишинэу.

Вход на мероприятие свободный, поэтому каждый желающий сможет присоединиться к празднованию.

Оргеев

Команда Илана Шора подготовила волшебную ночь в OrheiLand к Новому году! 31 декабря, начиная с 22:00, в парке развлечений состоится грандиозная вечеринка. Праздничную атмосферу будут создавать, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, которые откроют праздник.

Организаторы подготовили программу, полную сюрпризов, с блистательным шоу, отличной музыкой и незабываемыми развлечениями.

Гостей ждет лотерея с призами, которая, несомненно, принесет радость и удачу многим участникам.

Любителей потанцевать весь вечер будет развлекать зажигательным шоу DJ Jony. Но на этом веселье не закончится!

Кульминацией празднества станет мегаконцерт — на сцену выйдут такие известные артисты, как Ионел Истрати, Костя Бурлаку, Корина Цепеш, SunStroke Project, Эмира и Алекс Веля.

В полночь фейерверк озарит парк OrheiLand, ознаменовав наступление 2025 года. Небо наполнится яркими красками, символизирующими новый этап жизни, полный надежд и возможностей.

Комрат

Мэрия столицы автономии приглашает жителей и гостей отметить Новый — 2025 год вместе! Торжественное мероприятие состоится 31 декабря 2024 года на площади у ДК Комрат. Начало программы — в 23:00.

В праздничной программе: Народные гуляния, подарки для участников, искусственный снег и зрелищный фейерверк.

Традиция встречать Новый год вместе с примаром зародилась в Комрате в 2016 году и с тех пор стала любимым событием горожан. Ежегодно в новогоднюю ночь на площади собирается большое количество жителей, чтобы провести время в праздничной атмосфере, пишет официальный сайт примэрии мун. Комрат.

Кроме центрального торжества в новогоднюю ночь, мэрия Комрата вместе с инициативными жителями организует праздничные мероприятия в различных микрорайонах города.

Дополнительно в рамках празднования будут организованы:

  • Новогодние утренники во всех дошкольных учреждениях города;
  • Общегородской новогодний утренник 28 декабря в 11:00 в ДК Комрат;
  • Вечерняя программа «Новогодний огонек» для взрослых в ДК Комрат в 16:00.

Приглашаем всех присоединиться к праздничным мероприятиям и встретить Новый 2025 год в кругу друзей и родных!

Волшебный Новый год в GagauziyaLand!

31 декабря, начало в 11:00.

Большой праздник для всей семьи:

  • Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
  • Интерактивные спектакли.
  • Увлекательные конкурсы с призами.
  • Химическое шоу «Frozen».
  • Магические выступления фокусников.
  • Танцевальные сюрпризы с новогодними персонажами.
  • Гигантский дартс.

Сладкие угощения.

Не пропустите — Новый год в GagauziyaLand станет настоящим волшебством для вас и ваших близких.

Тараклия

31 декабря на центральной площади пройдет новогодний концерт. Начало в 22:00.

Кагул

С 19:00 до 3:00 в новогоднюю ночь на площади Независимости жителей и гостей города ждут конкурсы, колядки и праздничная атмосфера. Мэрия приглашает всех присоединиться к праздникам и погрузиться в атмосферу волшебства и радости.