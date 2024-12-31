Искусственный снег, мегаконцерты, лотереи и фейерверки: Где в Молдове ярко и незабываемо встретить Новый год

Традиция встречать Новый год вместе с примаром зародилась в Комрате в 2016 году и с тех пор стала любимым событием горожан. Ежегодно в новогоднюю ночь на площади собирается большое количество жителей, чтобы провести время в праздничной атмосфере, пишет официальный сайт примэрии мун. Комрат.