Системообразующую сетевую организацию назначили в Иркутской области

В Иркутской области назначили системообразующую территориальную сетевую организацию (СТСО). Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.
СТСО в Иркутской области сроком на 5 лет, с 2025 по 2029 годы, признана Иркутская электросетевая компания.
Документ «Об определении системообразующей территориальной сетевой организации на территории Иркутской области» опубликован на портале правовой информации 30 декабря.
Напомним, системообразующая территориальная сетевая организация — это единый центр ответственности в регионе, который осуществляет функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций. По закону, статус СТСО получает крупнейшая сетевая организация. Однако конечное решение остается за властями региона.