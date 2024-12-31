Системообразующую сетевую организацию назначили в Иркутской области

Напомним, системообразующая территориальная сетевая организация — это единый центр ответственности в регионе, который осуществляет функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций. По закону, статус СТСО получает крупнейшая сетевая организация. Однако конечное решение остается за властями региона.