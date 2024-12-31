ГАИ усилит контроль на новогодние и рождественские праздники

Как пояснили в УВД, цель этих мероприятий — привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования в темное время суток и в условиях плохой погоды световозвращающих элементов и одежды повышенной видимости.