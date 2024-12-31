ГАИ усилит контроль на новогодние и рождественские праздники

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил дорожного в период новогодних и рождественских праздников, сообщили в УВД Минского облисполкома.
В частности, контроль особенно будут следить за соблюдением ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.
Как пояснили в УВД, цель этих мероприятий — привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования в темное время суток и в условиях плохой погоды световозвращающих элементов и одежды повышенной видимости.
Особое внимание будет направлено на выявление водителей и пешеходов, которые грубо нарушают ПДД.
Помимо этого, сотрудники ГАИ будут контролировать исправность наружного освещения в ночное время, а также следить за работой организаций, обслуживающих в зимнее время дороги и улицы.
Вместе с тем ГАИ призывает всех быть предельно внимательными на дороге, сообщать сотрудникам инспекции о пешеходах и велосипедистах, которые создают угрозу безопасности.