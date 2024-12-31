Мэр Красноярска Владислав Логинов подвел итоги года

Мэр Красноярска Владислав Логинов в своих соцсетях поделился итогами уходящего года. Глава города рассказал, что за год успели красноярцы и местные власти.
В первую очередь, мэр отметил рекордную явку красноярцев на выборах президента. Логинов также напомнил, что Красноярск привлек особое внимание президента Владимира Путина и продолжит развиваться как центр компетенций.
Глава города сообщил об активном старте подготовки к юбилею города. Региональная программа по развитию города к 400-летию принята федерацией и губернатором, часть решений уже учтена в городском бюджете.
Вспомнил Владислав Логинов и о строительных достижениях: ремонте музея «Мемориал Победы» и площади перед ним, заметном продвижении в строительстве метро, вводе в эксплуатацию двух крупных школ в Солнечном и Метростроителе. Ремонт дорог, по словам мэра, тоже в уходящем году прошел удачно — пройдено 122 километра за сезон, это рекордное значение.
Подведение итогов мэр завершил информацией о помощи бойцам на СВО и их семьям. Для них были введены новые меры поддержки и выплаты, детей военных отправили отдохнуть на Черное море. Владислав Логинов пообещал усилить поддержку в 2025 году.