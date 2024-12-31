Мэр Красноярска Владислав Логинов подвел итоги года

Вспомнил Владислав Логинов и о строительных достижениях: ремонте музея «Мемориал Победы» и площади перед ним, заметном продвижении в строительстве метро, вводе в эксплуатацию двух крупных школ в Солнечном и Метростроителе. Ремонт дорог, по словам мэра, тоже в уходящем году прошел удачно — пройдено 122 километра за сезон, это рекордное значение.