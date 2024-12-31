Антон Тарасов с поста глава Демского района Уфы перешел на должность главы Октябрьского района

Главу администрации Демского района Уфы Антона Тарасова назначили главой Октябрьского района. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Чиновник на должности сменил Сергея Плотникова, который ушел с поста по собственному желанию.
Антон Тарасов родился 6 сентября 1984 года в Уфе. Он получил образование в Уфимском юридическом институте МВД России по специальности «Юриспруденция», а также в Институте экономических преобразований и управления рынком по специальности «Государственное муниципальное управление». Работал в органах внутренних дел, в администрации Кировского района в сфере ЖКХ. С ноября 2022 года возглавлял администрацию Демского района.
Обязанности главы Демского района будет исполнять первый заместитель Альфис Гареев.
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