Антон Тарасов с поста глава Демского района Уфы перешел на должность главы Октябрьского района

Антон Тарасов родился 6 сентября 1984 года в Уфе. Он получил образование в Уфимском юридическом институте МВД России по специальности «Юриспруденция», а также в Институте экономических преобразований и управления рынком по специальности «Государственное муниципальное управление». Работал в органах внутренних дел, в администрации Кировского района в сфере ЖКХ. С ноября 2022 года возглавлял администрацию Демского района.