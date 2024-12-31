Губернатор поздравил жителей Пермского края с Новым годом

— И конечно, весь 2024-й год мы чествовали семьи: любящих многодетных родителей, дружные трудовые династии. Их пример — значимый ориентир для молодежи. В Год семьи впервые вручили региональную награду — памятный знак «Семейная гордость». 2025-й станет годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего года мы будем рассказывать о вкладе региона и земляков в этот священный для нас праздник. Сделаем всё, чтобы память о подвигах наших предков передавалась молодому поколению, — сказал губернатор.