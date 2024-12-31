Губернатор поздравил жителей Пермского края с Новым годом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Новым годом. Поздравление опубликовано на сайте краевого правительства.
В своей поздравительной речи губернатор отметил, что 2024-й год запомнится нам как личными достижениями, так и успехами наших земляков. В пример Дмитрий Махонин привел паралимпийца Евгения Торсунова, который одержал в уходящем году невероятные победы, и Андрея Еланского, героя России, вернувшего с медалью из зоны спецоперации.
— И конечно, весь 2024-й год мы чествовали семьи: любящих многодетных родителей, дружные трудовые династии. Их пример — значимый ориентир для молодежи. В Год семьи впервые вручили региональную награду — памятный знак «Семейная гордость». 2025-й станет годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего года мы будем рассказывать о вкладе региона и земляков в этот священный для нас праздник. Сделаем всё, чтобы память о подвигах наших предков передавалась молодому поколению, — сказал губернатор.
Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто трудится на благо Пермского края и своими делами прославляет регион далеко за его пределами.
— Желаю здоровья, благополучия и счастья. Пусть все задуманное воплотится в новом году! С Новым годом, родной Пермский край!
Напомним, что в этом году масштабных праздничных гуляний в новогоднюю ночь в Перми не будет. Тем не менее, есть несколько мест, где можно весело отметить Новый год.