Появилась новогодняя афиша 2024−2025 в Новосибирске

Калининский район. В пятницу, 27 декабря, приглашают всех в молодёжный центр на познавательный квиз и мастер-классы. А в воскресенье, 5 января 2025 года, на спортивном поле «Спортивное» любителей активного отдыха ждёт увлекательная спортивная игра.