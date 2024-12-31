Эксперт Шихов уточнил прогноз погоды на новогоднюю ночь 31 декабря в Перми

По словам эксперта, в новогоднюю ночь в Перми будет идти слабый снег, а температура воздуха опустится до −5 градусов. В Пермском крае в ночь с 31 декабря на 1 января будет −2… −7˚C, а скорость ветра не превысит 3−8 метров в секунду.