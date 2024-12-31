Эксперт Шихов уточнил прогноз погоды на новогоднюю ночь 31 декабря в Перми

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов уточнил прогноз погоды на новогоднюю ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года в Перми.
По данным специалиста, опубликованным в его телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края», холодный фронт циклона, который смещается над Архангельской областью, принесёт в Прикамье умеренные снегопады и сильный ветер. При этом на востоке региона снег может идти особенно сильный.
«В Перми снег и метель в первой половине дня, затем прекращение осадков, выпадет 3−5 мм. Температура воздуха после прохождения фронта повысится до −2… −4˚C, и ветер ослабеет. Утром же порывы ветра могут быть до 15 метров в секунду», — рассказал Андрей Шихов.
По словам эксперта, в новогоднюю ночь в Перми будет идти слабый снег, а температура воздуха опустится до −5 градусов. В Пермском крае в ночь с 31 декабря на 1 января будет −2… −7˚C, а скорость ветра не превысит 3−8 метров в секунду.