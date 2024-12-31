На любой вкус и сезон. Какие необычные сувениры можно привезти из Приангарья

Если же не вы везёте подарки с Байкала, а, наоборот, к вам в гости на Байкал приезжают родственники, которые решили погостить в городе с недельку, им можно подарить и нематериальные впечатления от поездки в Иркутск. Это могут быть билеты в театр или музей — в зависимости от того, чем интересуется родня. Кому-то по душе картинная галерея, кому-то — исторический музей, кому-то — планетарий или научная экспозиция.