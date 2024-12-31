На любой вкус и сезон. Какие необычные сувениры можно привезти из Приангарья

Однако не наскучили ли вам банальные магниты на холодильник, кружки и вяленый омуль? Последний, кстати, ещё и сложно найти по приемлемой цене. Чтобы облегчить вам задачу, irk.aif.ru составили список идей небанальных сувениров на каждый сезон.
Зима.
Зима — это домашний уют, новогодние каникулы и встречи за семейным столом на многочисленных праздниках. Тепло родным и близким помогут сохранить трикотажные или вязаные из шерсти носочки с нерпами, чайками или Байкалом. Атмосферу праздника добавят ёлочные игрушки в виде забавных нерп и пушистых обитателей сибирской тайги, а также аромасвечи с запахами, вдохновлёнными местной природой.
Замечательным украшением новогоднего стола может стать варенье из сосновых шишек. Дополнят тёплые посиделки чай с добавлением ягод или саган-дайля, шоколад с начинкой в виде клюквы, брусники и даже сушёного омуля, «шоколадные буузы», пряники с изображением иркутских достопримечательностей и, конечно же, кедровый грильяж.
Если же не вы везёте подарки с Байкала, а, наоборот, к вам в гости на Байкал приезжают родственники, которые решили погостить в городе с недельку, им можно подарить и нематериальные впечатления от поездки в Иркутск. Это могут быть билеты в театр или музей — в зависимости от того, чем интересуется родня. Кому-то по душе картинная галерея, кому-то — исторический музей, кому-то — планетарий или научная экспозиция.
Ну и обязательный пункт любого зимнего путешествия в Приангарье — посещение Байкала и фотографии с «пузырьковым льдом». Однако такой вояж лучше планировать на конец февраля — к этому времени на льду будет безопаснее.
Весна.
Время обновления и наступления долгожданного тепла. Пора оставить пуховики и шапки в шкафу и обновить весенний гардероб. А лучшим его дополнением станут украшения с сибирским колоритом. В магазинах сувениров можно найти самую разную бижутерию. Есть серьги и браслеты, вдохновлённые деревянным зодчеством, есть подвески в виде озера Байкал и с изображениями петроглифов, напоминающих Шишкинские писаницы.
Весенний образ могут дополнить особые духи, вдохновлённые Иркутском и его достопримечательностями. Есть ароматы, вдохновлённые деревянным зодчеством, сибирской тайгой, байкальской клубникой и даже ледоколом «Ангара». Оригинальной деталью может также послужить брошь из эпоксидной смолы или керамики. Они бывают самые разные: от серьёзных, подходящих к деловому костюму, до забавных.
Цветущего настроения добавит сборник стихов одного из иркутских поэтов. Четверостишия, воспевающие красоты Прибайкалья, станут замечательным лейтмотивом для вечернего променада.
Лето.
Самое тёплое время года — пора длительных прогулок с утра до позднего вечера. Хорошим спутником таких выходов может стать сумка-шопер, украшенная рисунками художников, отсылающих к истории Иркутска и его основным символам — Байкалу и бабру. В неё поместится и перекус, и нужные вещи, и лёгкая куртка — на случай, если прогулка затянется.
Образ выгодно подчеркнёт яркая футболка. В сувенирных магазинах можно найти как модели с забавными надписями, рисунками и картинками, так и необычные варианты с «байкальскими» дизайнами в стиле тай-дай.
А вдохновить на путешествие в Приангарье и изучение иркутских улочек, где каждый уголок таит интересную историю, может красочный путеводитель по городу, который сделает изучение города куда интереснее. Они, кстати, могут быть весьма разнообразными. Помимо стандартных карт с основными достопримечательностями, есть издания с декабристскими местами, локациями, связанными с Колчаком, и другие. Бывают и любопытные карты, которые помогут сравнить современную застройку в центре столицы региона с дореволюционной.
Осень.
Первые прохладные осенние вечера хочется проводить дома с чашечкой чая или какао, пледом и хорошей книгой. В Иркутске можно купить необычные издания произведений наших земляков — Александра Вампилова и Валентина Распутина. Ещё можно найти красочные тома с байкальскими сказками и легендами, фотокниги с видами Байкала и Иркутска и многое другое.
Молодёжь могут заинтересовать связанные с Приангарьем комиксы. Есть рисованные истории о Байкале и Ангаре, сборник мистических историй и иллюстрированный путеводитель с заданиями: например: посчитать все памятники на Карла Маркса, найти Белый дом или выбрать самый красивый камень на Байкале.
Уюта добавит необычный сувенир в виде «панелек», которые реально можно найти на улицах города. Это, например, узнаваемые девятиэтажки из Солнечного или известный дом с «Кока-Колой» на въезде в микрорайон Синюшина Гора. А время с пользой для ума помогут провести пазлы с изображением обитателей Байкальского региона: нерп, медведей, белок и зайцев. Юных гостей города наверняка порадуют и плюшевые нерпы, которых так приятно обнимать перед сном.