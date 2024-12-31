Избыточным весом страдают более 1,3 млн новосибирцев

В Новосибирской области по итогам прошлого года с проблемами лишнего веса сталкивались 1,36 млн человек, что примерно 62,7% всего местного населения старше 19 лет. Такой показатель привело консалтинговое агентство FinExpertiza, пишет РБК Новосибирск.
В 2023 году в регионах Сибирского федерального округа от ожирения страдало 8,27 млн человек (65% от всего количества совершеннолетних жителей). За последние 5 лет эта цифра выросла на 1,9%.
Лидером по количеству людей с избыточным весом стал Красноярский край. С 2018 года их количество превысило 1,5 млн людей. Этот показатель вырос на 5,9% с 2018 года. На втором месте — Новосибирская область, а на третьем — Кузбасс. Далее — Иркутская область, Алтайский край, Омская и Томская области.
В прошлом году в России было 71,74 млн человек с избыточным весом, а за пять лет это число выросло на 0,1%. Также в 2023 году Министерство здравоохранения региона предупреждало о росте числа местных жителей с лишним весом.
Медики отмечают, что 90% случаев ожирения вызваны излишними килокалориями. Поэтому работники Минздрава рекомендуют есть столько, сколько израсходовал.