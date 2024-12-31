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В ГИБДД предупредили водителей о замене удостоверений

Это касается водительских удостоверений, которые истекли в 2022 году.

Источник: SevastopolMedia.ru

Россияне, чьи водительские удостоверения истекли в 2022 году и были автоматически продлены, должны заменить их в 2025 году.

Об этом сообщают в ГИБДД.

Ведомство уточнило, что для получения нового удостоверения владельцам недействительных прав необходимо пройти медкомиссию, уплатить госпошлину и обратиться в Госавтоинспекцию. Решение об автоматическом продлении прав рассматривается только на территории РФ.

В апреле 2022 года действие удостоверений, срок которых скоро истекал, было продлено на три года, и аналогичные меры принимались в 2023 и 2024 годах. Поэтому водители, чьи права были продлены в 2022 году, должны будут заменить их в 2025 году, пишет ТАСС.