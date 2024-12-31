В ГИБДД предупредили водителей о замене удостоверений

Россияне, чьи водительские удостоверения истекли в 2022 году и были автоматически продлены, должны заменить их в 2025 году.
Об этом сообщают в ГИБДД.
Ведомство уточнило, что для получения нового удостоверения владельцам недействительных прав необходимо пройти медкомиссию, уплатить госпошлину и обратиться в Госавтоинспекцию. Решение об автоматическом продлении прав рассматривается только на территории РФ.
В апреле 2022 года действие удостоверений, срок которых скоро истекал, было продлено на три года, и аналогичные меры принимались в 2023 и 2024 годах. Поэтому водители, чьи права были продлены в 2022 году, должны будут заменить их в 2025 году, пишет ТАСС.