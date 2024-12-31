Новый год в Татарстане начнется с сильного снегопада и метели

По прогнозу синоптиков, в этот день ожидается сильный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Также возможно выпадение снега, мокрого снега и мороси. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Температура воздуха будет колебаться от 0 до −4 градусов.
В первый день нового года, 1 января, местами ожидается сильный снегопад и метель. Порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Ночью и днём температура воздуха будет варьироваться от −3 до −8 градусов. Возможны снежные заносы и гололедица.
В четверг, 2 декабря, ожидается облачная погода со снегом. Местами возможна метель, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от −6 до −11 градусов, к утру возможно повышение температуры до −1 градуса. Днём температура может подняться до +2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, снежный накат и снежные заносы.