Новый год в Татарстане начнется с сильного снегопада и метели

По прогнозу синоптиков, в этот день ожидается сильный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Также возможно выпадение снега, мокрого снега и мороси. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Температура воздуха будет колебаться от 0 до −4 градусов.