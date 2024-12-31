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Семеро воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Военнослужащих из Воронежской области обменяли в результате переговоров.

Источник: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой

Воронежские военнослужащие вернулись из украинского плена. В списках обменянных 30 декабря бойцов, опубликованных поисковым отрядом «Сармат», значатся семеро из Воронежской области.

Обмен военнопленными с Украиной по формуле 150 на 150 произошел накануне в результате переговорного процесса. По данным Минобороны РФ, пока все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всем освобожденным предоставлена возможность связаться с родственниками. В ближайшее время бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.