Семеро воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Воронежские военнослужащие вернулись из украинского плена. В списках обменянных 30 декабря бойцов, опубликованных поисковым отрядом «Сармат», значатся семеро из Воронежской области.
Обмен военнопленными с Украиной по формуле 150 на 150 произошел накануне в результате переговорного процесса. По данным Минобороны РФ, пока все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всем освобожденным предоставлена возможность связаться с родственниками. В ближайшее время бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.