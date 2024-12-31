Семеро воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Обмен военнопленными с Украиной по формуле 150 на 150 произошел накануне в результате переговорного процесса. По данным Минобороны РФ, пока все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всем освобожденным предоставлена возможность связаться с родственниками. В ближайшее время бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.