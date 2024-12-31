Минздрав запретил продавать в Беларуси два вида «омываек»

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси запретило ввоз и продажу в республике двух видов стеклоомывающей жидкости российского производства, сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Как пояснили в профильном центре, соответствующий запрет был введен постановлением замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача.
В частности, запрещено ввозить и продавать на территории Беларуси стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости «Nordix Winter −30» (ООО «Автоснаб-Самара») и «SKYLUX ice crusher −30» (ООО «Техноснаб-НН»), оба производителя — из России.
Связано это решение с тем, что в данных жидкостях превышено содержание метанола.
Ранее Минздрав по аналогичной причине запретилпродажу в республике 17 видов стеклоомываек, которые также производятся в РФ. В них тоже было зафиксировано превышение по метанолу.