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Минздрав запретил продавать в Беларуси два вида «омываек»

Все запрещенные к продаже жидкости — российского производства, в них превышены нормы по содержанию метанола.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси запретило ввоз и продажу в республике двух видов стеклоомывающей жидкости российского производства, сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Как пояснили в профильном центре, соответствующий запрет был введен постановлением замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача.

В частности, запрещено ввозить и продавать на территории Беларуси стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости «Nordix Winter −30» (ООО «Автоснаб-Самара») и «SKYLUX ice crusher −30» (ООО «Техноснаб-НН»), оба производителя — из России.

Связано это решение с тем, что в данных жидкостях превышено содержание метанола.

Ранее Минздрав по аналогичной причине запретилпродажу в республике 17 видов стеклоомываек, которые также производятся в РФ. В них тоже было зафиксировано превышение по метанолу.