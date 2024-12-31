Нижегородские медики прогнозируют рост вывихов, ушибов и переломов

Однако медики отмечают, что уже привыкли к этому и даже научились черпать праздничное настроение на своем рабочем месте.
Травматологи прогнозируют, что в новогодние праздники возрастет число переломов, вывихов и ушибов, вызванных активными развлечениями и гололедом, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Тем временем, заведующий ЛОР-отделением больницы № 35 Григорий Белозеров составил свой топ новогодних болезней.
На первом месте — косточки, застрявшие в горле. На втором — отит и гайморит. Третье место занимают ушибы носов и ушей из-за падений, а четвертое — ангина, спровоцированная охлажденными напитками.
При этом медики напоминают, что новогодние праздники — это отличная возможность уделить внимание своему здоровью. Профилактические осмотры и диспансеризация будут проводиться в новогодние праздники 31 декабря и 2, 3, 4, 6 и 8 января.