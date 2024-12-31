Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Пермь из Петербурга самолёт вынужденно ушёл на запасной аэродром

Аэробус направился в аэропорт Екатеринбурга.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт, летевший в Пермь из Санкт-Петербурга, вынужденно ушёл на запасной аэродром утром 31 декабря. Первым на это обратила внимание телекомпания «Ветта».

Причиной ухода аэробуса на другой аэродром — в Екатеринбурге — стала непогода. В итоге запланированного прилёта рейса Санкт-Петербург — Пермь в 7:35 не состоялось.

Как следует из онлайн-табло на сайте пермского аэропорта Большое Савино, рейс задерживается до сих пор. Расчётное время прибытия самолёта — 12:30.

Речь идёт о рейсе 5N 584, полёт авиакомпании Smartavia.