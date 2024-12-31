На берегу Оми в Омске нашли маленького мальчика

Старший лейтенант полиции Святослав Скобеев и лейтенант полиции Карим Султанов взяли мальчика в машину и расспросили, как его зовут и где живет. Четырехлетний Сергей пояснил, что живет в Омске с родителями, но сейчас приехал к бабушке с дедушкой. Он отправился погулять с братом, но отстал и теперь не может найти дом. Полицейские проехались по ближайшим улицам с малышом, и он указал на дом по улице Большая Луговая. Внутри оказались его бабушка и дедушка, которые не успели заметить, что внук потерялся и нашелся.