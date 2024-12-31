Кому и какие подарки с «Елки желаний» вручили дальневосточные губернаторы

«Елки желаний» и подобные им акции организованы во всех регионах. Так, на Чукотке «Елку» провели еще 11 декабря. В Амурской области проходит добрая акция «Стань Дедом Морозом». В этом году благотворительный проект помог исполнить 550 желаний. На Колыме дали старт сразу двум замечательным акциям: «Елка желаний» и «Новый год в каждый дом». Одна помогает исполнить сокровенные мечты детей, а вторая позволяет подарить частичку тепла и заботы тем, кто уже вырос, но по-прежнему нуждается в особом внимании, — колымчанам с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пенсионерам и ветеранам. Такие елки установлены во всех округах Магаданской области, и у каждого есть возможность сделать для другого человека любимый праздник чуть более волшебным.