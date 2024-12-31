Кому и какие подарки с «Елки желаний» вручили дальневосточные губернаторы

Главы регионов перед заседанием Государственного Совета РФ в Москве, подводившим итоги Года семьи, приняли участие в традиционной уже акции «Елка желаний» — сняли с новогоднего дерева шары, в которых были записаны сокровенные мечты детей о подарках.
«Стать волшебником легко, особенно под Новый год. Я это прочувствовал на себе, сняв шары-пожелания с “Елки желаний”. Это трогательная акция, которую вновь проводит Движение Первых при поддержке Росмолодежи, — отметил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. — “Елка желаний” — возможность примерить на себя роль Деда Мороза и исполнить мечты детей».
«Новый год — замечательный праздник, когда мы все вспоминаем детство и немножко помогаем Деду Морозу выполнить его обязанности, в том числе в рамках проекта, который проходит по всей стране и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции за шесть лет было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний», — напомнил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Накануне праздника дети получили игрушки, о которых давно мечтали: двухлетний Сергей из поселка Прогресс в Амурской области — железную дорогу, пятилетняя Вероника из Бикина Хабаровского края — детскую кухню, шестилетняя Светлана с Чукотки — большой набор кукол, Тимур из Биробиджана — конструктор.
«Елка желаний» — прекрасная возможность не только мечтать, но и воплощать эти мечты", — подчеркнула глава Еврейской автономии Мария Костюк.
Многие ребята увлечены спортом и загадали соответствующие презенты. Так, камчатский губернатор Владимир Солодов вручил Василине и Мирославе, которые мечтают стать именитыми каратистками, кимоно, а юному сноубордисту Степану сертификат на покупку шлема для зимних видов спорта. Глава Приамурья Василий Орлов подарил Алиане из Благовещенска батут для фитнеса, губернатор ЧАО Владислав Кузнецов — шахматы десятилетнему Сергею, руководитель Приморья Олег Кожемяко — шведскую стенку шестилетнему Мирону из поселка Пластун. Мария из Бирофельда получила желанный степпер, а Регина, дочь участника СВО из Биробиджана, — коньки.
Юная сахалинка Марина посетит парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве, хабаровчанин Ричард — Музей Победы в столице, Даниил из Забайкалья — Камчатку. А воспитанники детского дома из Свободного (Амурская область) смогут увидеть ближайший пуск ракеты с космодрома Восточный.
«Юный мечтатель хочет попробовать себя в роли машиниста локомотива. Это очень похвальное желание. Сделаем так, чтобы мечта сбылась и этот день стал для ребенка незабываемым. И, возможно, когда вырастет, он выберет эту уважаемую профессию и станет настоящим профессионалом своего дела», — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, сняв шар на республиканской «Елке желаний».
«Мне попалось желание 15-летнего Артура из села Амга, который мечтал о хомусе. И вот он получил свой заветный подарок! Видеть, что дети интересуются культурой своего народа, приобщаются к прекрасному — дорогого стоит. Уверен, что Артур освоит новый инструмент, и желаю ему успехов!» — поделился глава Республики Саха Айсен Николаев.
«Елки желаний» и подобные им акции организованы во всех регионах. Так, на Чукотке «Елку» провели еще 11 декабря. В Амурской области проходит добрая акция «Стань Дедом Морозом». В этом году благотворительный проект помог исполнить 550 желаний. На Колыме дали старт сразу двум замечательным акциям: «Елка желаний» и «Новый год в каждый дом». Одна помогает исполнить сокровенные мечты детей, а вторая позволяет подарить частичку тепла и заботы тем, кто уже вырос, но по-прежнему нуждается в особом внимании, — колымчанам с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пенсионерам и ветеранам. Такие елки установлены во всех округах Магаданской области, и у каждого есть возможность сделать для другого человека любимый праздник чуть более волшебным.
Губернаторы поздравили ребят не только из своих регионов, но и из подшефных населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Ариану из села Благодатное, Арину из Андреевки, Александра из Дебальцева, Евангелину из Амвросиевки, Софию и Ивана из Ждановки, Андрея из Светлодарска и других детей. В ДНР отправили велосипеды, штангу, батуты, роликовые коньки.
«Каждый ребенок должен получить на Новый год подарок независимо от того, в какой жизненной ситуации он находится, независимо от материального положения семьи. Дети верят в чудо, и задача нас, взрослых, сделать всё возможное, чтобы их мечты осуществлялись», — уверен губернатор Магаданской области Сергей Носов.