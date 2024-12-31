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Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с наступающим 2025 годом

Он отметил, что 2024 год всех сплотил и доказал, что жители региона могут вместе преодолеть все трудности.

Источник: РИА "Новости"

Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с наступающим праздником. В своем видеообращении он поблагодарил сибиряков за их единство и трудолюбие.

Он отметил, что 2024 год всех сплотил и доказал, что жители региона могут вместе преодолеть все трудности.

«Мы восстанавливали города Донбасса, помогали бойцам, строили, учили, лечили и делали нашу жизнь лучше», — сказал губернатор.

Травников пожелал, чтобы в каждый дом праздник принес счастье, исполнение желаний и сил для движения вперед. Под бой курантов он надеется загадать общее желание ради будущего поколения и страны.