Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с наступающим 2025 годом

Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с наступающим праздником. В своем видеообращении он поблагодарил сибиряков за их единство и трудолюбие.
Он отметил, что 2024 год всех сплотил и доказал, что жители региона могут вместе преодолеть все трудности.
«Мы восстанавливали города Донбасса, помогали бойцам, строили, учили, лечили и делали нашу жизнь лучше», — сказал губернатор.
Травников пожелал, чтобы в каждый дом праздник принес счастье, исполнение желаний и сил для движения вперед. Под бой курантов он надеется загадать общее желание ради будущего поколения и страны.