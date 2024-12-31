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Волгоградцы стали реже обращаться к врачам с симптомами ОРВИ

Итоги мониторинга показали, что за последнюю неделю 2024 года в Волгоградской области наблюдается снижение обращаемости за медицинской помощью по поводу острых респираторных инфекций на 15% во всех возрастных категориях.

Источник: Freepik

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, лабораторные исследования подтвердили преобладание вирусов не гриппозной этиологии, включая риновирусы, коронавирус (HCoV) и новый коронавирус (SARS-CoV-2), а также признаки парагриппа и аденовирусной инфекции, бокавируса, РС-вируса. Также выявлены единичные находки вируса гриппа А.

Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует усилить дезинфекцию и провести техническую проверку систем вентиляции, а также следовать простым профилактическим мерам — носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. В праздничные дни рекомендуется следить за физическим состоянием, правильно питаться и проводить время на свежем воздухе.

Также специалисты просят не задерживать визит в поликлинику до окончания праздников или выходных, а обращаться за медицинской помощью без промедлений и заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.

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