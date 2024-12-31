Волгоградцы стали реже обращаться к врачам с симптомами ОРВИ

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, лабораторные исследования подтвердили преобладание вирусов не гриппозной этиологии, включая риновирусы, коронавирус (HCoV) и новый коронавирус (SARS-CoV-2), а также признаки парагриппа и аденовирусной инфекции, бокавируса, РС-вируса. Также выявлены единичные находки вируса гриппа А.
Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует усилить дезинфекцию и провести техническую проверку систем вентиляции, а также следовать простым профилактическим мерам — носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. В праздничные дни рекомендуется следить за физическим состоянием, правильно питаться и проводить время на свежем воздухе.
Также специалисты просят не задерживать визит в поликлинику до окончания праздников или выходных, а обращаться за медицинской помощью без промедлений и заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.