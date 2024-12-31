Встанем под елочкой в дружный хоровод: Симферополь украсили к Новому году

В декабре Симферополь преобразился и похорошел, и на все сто процентов готов к зимним праздникам. Стоит только пройтись по центру столицы Крыма, как появляется новогоднее настроение, а в голове начинает звучать незатейливая мелодия, знакомая с пеленок, всем россиянам: