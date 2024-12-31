Встанем под елочкой в дружный хоровод: Симферополь украсили к Новому году

В декабре Симферополь преобразился и похорошел, и на все сто процентов готов к зимним праздникам. Стоит только пройтись по центру столицы Крыма, как появляется новогоднее настроение, а в голове начинает звучать незатейливая мелодия, знакомая с пеленок, всем россиянам:
«Встанем под елочкой в дружный хоровод! Весело, весело встретим Новый год!».
Первым делом в глаза бросается неизменная конструкция возле заброшенного кинотеатра «Симферополь» на площади Советской, которая напоминает, какой год мы встречаем — «2025».
Этакий конструктор, который готов к использованию, стоит только заменить одну цифру. Красиво, информативно и бюджету не накладно!
Красивый арт-объект на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса Галина КОВАЛЕНКО.
Мимо арт-объекта в самом сердце города, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, тоже трудно пройти, не испытав восхищения и радости. Гигантская елочная игрушка отменно вписалась в городской пейзаж.
Искусственное дерево на площади имени Ленина под присмотром вождя и обитателей Совмина Крыма.