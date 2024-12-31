За рулем Дед Мороз: жителей Уссурийска поразило такси

Перед Новым годом многие города Приморья преобразились. Атмосфера праздника пропитала каждый укромный уголок. Поэтому неудивительно, что предприимчивые таксисты также решили порадовать местных жителей и приобщиться к празднованию. Самое новогоднее такси разъезжает по улицам Уссурийска. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Видео из салона поделилась одна из пассажирок. Девушка была приятно удивлена, когда села в машину: всё украшено яркими гирляндами, играет атмосферная музыка, а за рулем водитель в костюме Деда Мороза.
«Вот такое новогоднее чудо в такси. Всем нам не хватает немного волшебства перед Новым годом. Всех с наступающим!».
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что новогодний забег прошел на набережной Владивостока.